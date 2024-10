Ruben Amorim sa chi vuole a gennaio se firma per il Manchester United

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Rivelato il primo acquisto dicon il. Foto di Emilio Andreoli/Getty Images Anche se non è stato ancora ufficializzato, se ilriuscirà a ingaggiareper sostituire Erik ten Hag, i giganti della Premier League conoscono già l’identità del suo primo acquisto a. È del tutto comprensibile il motivo per cui i Red Devils avrebbero scelto. Tanto per cominciare, ha un record di vittorie del 100% in questa stagione, ed è disponibile per un prezzo relativamente basso, nonostante INEOS dovrà pagare Ten Hag anche per il resto del suo contratto.