"Perché è uscita, non aveva scelta". Momento triste al Grande Fratello, la concorrente è fuori

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nella diretta del, un colpo di scena ha lasciato tutti senza parole: Eleonora Cecere ha ricevuto una visita inaspettata dal marito Luigi, che le ha confessato di essere indifficoltà nella gestione della famiglia, da solo con le loro figlie. «Lo sai che noi siamo in quattro, non abbiamo nessuno e ci appoggiamo solo a noi stessi. Non voglio portarti via il tuo sogno, ma la tua famiglia ha bisogno di te», ha dichiarato Luigi, visibilmente emozionato. Parole che hanno toccato profondamente Eleonora, una delle protagoniste del programma, tanto da spingerla a prendere una decisione radicale. Con un abbraccio carico di emozione, Luigi ha continuato: «Ci ho pensato tanto, ho perso tante notti in bianco abbiamo bisogno di te, tu non sai quanto». La richiesta d’aiuto era chiara, e per Eleonora è stato impossibile ignorarla.