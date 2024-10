Inter-news.it - Pardo rimarca: «L’Inter si era illusa di fare 6-7 gol alla Juventus»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)ha detto la sua su Inter-, match finito 4-4. A detta sua i nerazzurri, hanno osato fin troppo scoprendosi poi al contropiede. ZERO CALCOLI – Su Radio 24, Pierluigicommenta il pari di San Siro: «Seha pareggiato questa partita e perché ha volutofortemente il 5-2 e si sentiva diancora gol, calcolo sbagliato col senno di poi, ma sul 4-2 contro lache bisogno c’è di aprirsi e farti prendere in contropiede. Si eradi6-7 gol, la reazione dellaè incredibile. La Juve di qualche tempo fa non recupera questa partita ma allo stesso tempo non prende quattro gol. La mossa di Thiago Motta Yildiz-Vlahovic è un capolavoro. Ma assurdo prendere un gol in contropiede sul 4-2».