Parco a misura di bambino É l’idea di Ci vuole un seme

Per tutto il mese di aprile 2023 il cantiere di SeiMilano si è trasformato in un'inusuale galleria d'arte a cielo aperto. Le cesate esterne di via Bisceglie, infatti, sono state rivestite con una serie di pannelli che esponevano i disegni realizzati dagli alunni delle quarte classi del plesso di via Ugo Pisa dell'Istituto Comprensivo Narcisi sul tema "il Parco che vorrei". Lungo i 90 metri delle cesate si sono susseguite le immagini dei desideri dei bambini per il Parco urbano di SeiMilano, in via di realizzazione: tanti scivoli, altalene, campi sportivi, ma soprattutto tanto verde nel quale giocare o semplicemente passeggiare con gli amici o i propri animali.

