Thesocialpost.it - Padova, incendio da Zara: il magazzino del negozio del centro prende fuoco nella notte

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)improvviso in Italia, con il rogo che si è alzato in pienostorico: le fiamme hanno infatti distrutto uno dei magazzini interrati del noto megastorein pienostorico a. L’allarme è scattatotra il 27 e il 28 ottobre. Leggi anche: Trapanese, morto in un incidente frontale il 25enne Francesco Grispo Attorno alle 3 sono arrivate al 115 dei vigili delnumerose chiamate da parte di residenti che segnalavano l’emergenza. Sul posto in pochi minuti sono arrivate più squadre dei soccorritori che hanno iniziato l’attività di bonifica dell’area. L'articoloda: ildeldelproviene da The Social Post.