Ormai è tradizione: sciopero generale di Cgil-Uil, ma non della Cisl (Di martedì 29 ottobre 2024) Arriva novembre, e arriva lo sciopero generale contro la manovra. La premier Giorgia Meloni convoca i sindacati a Palazzo Chigi il 4 novembre, ma già questo mercoledì Ilfoglio.it - Ormai è tradizione: sciopero generale di Cgil-Uil, ma non della Cisl Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Arriva novembre, e arriva locontro la manovra. La premier Giorgia Meloni convoca i sindacati a Palazzo Chigi il 4 novembre, ma già questo mercoledì

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra : Landini - 'sciopero generale? Lo diremo mercoledì'

(Quotidiano.net)

"Mercoledì 30 con la Uil faremo una conferenza stampa in cui diremo con chiarezza quello che pensiamo della manovra e come prosegue la mobilitazione", perché "sicuramente non ci fermiamo". Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ...

Manovra : Landini - 'sciopero generale? Lo diremo mercoledì'

(Quotidiano.net)

"Mercoledì 30 con la Uil faremo una conferenza stampa in cui diremo con chiarezza quello che pensiamo della manovra e come prosegue la mobilitazione", perché "sicuramente non ci fermiamo". Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ...

Ormai è tradizione: sciopero generale di Cgil-Uil, ma non della Cisl

(ilfoglio.it)

Mentre Landini e Bombardieri invitano a incrociare le braccia per l'ennesima volta contro la legge di Bilancio, Sbarra lancia una campagna di assemblee nei luoghi di lavoro con l'obiettivo opposto: sp ...

Sciopero dei mezzi venerdì 8 novembre. Perché sarà diverso da tutti gli altri

(ilgiorno.it)

Stop al trasporto pubblico. I sindacati annunciano l’iniziativa per chiedere il rinnovo del contratto collettivo ma anche per “aprire una riflessione” su un sistema di mobilità collettiva a rischio “s ...

Landini, 'verso lo sciopero generale? Penso di sì'

(quotidiano.net)

La mobilitazione porterà ad uno sciopero generale? "Io penso assolutamente di sì, noi come Cgil questo mandato lo abbiamo già ricevuto dall'assemblea generale e lo sto proponendo anche alle ...

Landini, verso sciopero generale? Penso assolutamente di sì

(ildenaro.it)

Roma, 19 ott. (askanews) – “La mobilitazione di oggi è l’inizio di una serie di mobilitazioni”. Si arriverà allo sciopero generale? “Penso assolutamente di sì. Noi come Cgil abbiamo già ricevuto ...