Napoli, 13 anni va in giro con una mannaia: "Mi devo difendere" (Di martedì 29 ottobre 2024) I carabinieri di Cercola stavano effettuando dei controlli a Pollena Trocchia vicino ad una sala scommesse di via Massa, generalmente molto frequentata da ragazzi. L'attenzione dei militari è stata catturata però da due giovani in particolare, poco più che bambini, un 13enne e un 14enne che hanno cercato di allontanarsi velocemente alla vista delle divise. 13enne fermato con una mannaia I militari hanno fermato i due minorenni e li hanno perquisiti: il 14enne aveva un coltello a scatto lungo 22 centimetri, ma è stato il 13enne a sorprendere i carabinieri quando gli hanno trovato addosso addirittura una mannaia da cucina lunga 27 centimetri. Quando ai ragazzini viene chiesto perché erano in possesso di quelle armi, loro hanno risposto candidamente: "Ci dobbiamo difendere, non si sa mai".

