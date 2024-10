Thesocialpost.it - Monteleone, stop al programma su Rai2: si ferma ‘L’altra Italia’

(Di martedì 29 ottobre 2024) Termina L’altra Italia, ildi Antoninoche andava in onda il giovedì su. Fin dalla prima puntata, ilha registrato un deludente 0,99% di share. L’ultimo episodio andrà in onda giovedì 31 ottobre, come comunicato dalla Direzione Approfondimento della Rai. Nelle prossime settimane, insieme al conduttore, la Direzione Distribuzione e la Direzione Marketing stanno pianificando di sviluppare una nuova trasmissione con un diverso format e una collocazione di palinsesto più efficace.Leggi anche: Giallo Clint Eastwood, assente alla prima del suo ultimo film, ex Iena, arrivava a Viale Mazzini con grandi aspettative, ma il pubblico non ha risposto positivamente. Dopo le richieste di chiarimenti sui costi da parte di Pd e M5S, la Rai ha deciso di annunciare ufficialmente la cessazione del