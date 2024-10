Oasport.it - Monaco: “Sinner un po’ più fragile dei rivali. Ma il forfait tornerà utile per Finals e Coppa Davis”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Si riparte ancora a Parigi-Bercy, ma nella più recente puntata di TennisMania, trasmissione di cui è ospite costante Guido(giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale YouTube di OA Sport, è la notizia di Jannikfuori per (si scopre poi) virus intestinale a Parigi-Bercy a dominare l’ultima parte. Nella prima, analisi di ogni tipo. Si comincia parlando di Novak Djokovic in proiezione(in quel momento Musetti doveva ancora scendere in campo): “La sensazione generale è che Djokovic non ci sarà, anche se è particolare la rinuncia alle. Tanti farebbero il diavolo a quattro per andarci. Per lui ha senso non andarci. Sono perplesso dal punto di vista sponsor: è una vetrina e molti bonus sono legati alla partecipazione. Ad oggi saremmo stupiti di vederlo a Torino.