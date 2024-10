Milan-Napoli, Manna: “Sfida Scudetto? No, è ancora troppo presto perché…” (Di martedì 29 ottobre 2024) Giovanni Manna, dirigente partenopeo, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Napoli, partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025 Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Manna: “Sfida Scudetto? No, è ancora troppo presto perché…” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Giovanni, dirigente partenopeo, ha parlato a 'DAZN' prima di, partita della 10^ giornata della Serie A 2024-2025

DAZN - Napoli, Manna: "Prematuro parlare di scudetto, ci sono squadre più attrezzate di noi"

Giovanni Manna, d.s. del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Milan. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Parlare di una sfida scudetto è prematuro. E' ...

Milan-Napoli diretta Serie A: le formazioni ufficiali LIVE

La squadra di Fonseca e quella di Conte si incontrano a San Siro per la decima giornata di campionato. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...

Napoli, incontro a Milano: il ds Manna chiude l’affare

Il Napoli vorrebbe subito chiudere l'affare. Il ds Manna è pronto ad incontrare il suo agente a Milano: spunta il retroscena da urlo ...

Milan-Napoli, probabili formazioni: è la sfida verità per gli azzurri primi in classifica

«Godiamocela». Non è una passeggiata, ripete Antonio Conte ai suoi, come nessuna fino ad adesso e come sarà sempre da qui alla fine. Ma il Napoli deve vivere ...