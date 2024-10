Milan-Napoli, disservizi in tutta italia su Dazn: “40 al mese e non va, vergogna!” (Di martedì 29 ottobre 2024) Si sta giocando in queste ore il big match Milan-Napoli. Un evento tanto atteso per tutta la settimana non solo per la sua atmosfera spettacolare, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la messa in chiaro gratuita. Dazn ha infatti deciso di far seguire la partita gratuitamente e in esclusiva anche a chi non è abbonato. Questo accade in un match del massimo campionato italiano per la prima volta dal 1996. L’attesa però non ha ripagato tutte le speranze, visto che molti utenti iscritti su X stanno lamentando di continui lag della piattaforma. A esporre le proprie critiche riguardo il servizio di streaming a pagamento, sono soprattutto le persone che da anni hanno sottoscritto un abbonamento. Leggi anche: Milan-Napoli 0-2, Lukaku e Kvara. Conte ci ha visto lungo Milan-Napoli, disservizi sulla piattaforma Dazn. Ilnapolista.it - Milan-Napoli, disservizi in tutta italia su Dazn: “40 al mese e non va, vergogna!” Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si sta giocando in queste ore il big match. Un evento tanto atteso perla settimana non solo per la sua atmosfera spettacolare, ma anche e soprattutto per quanto riguarda la messa in chiaro gratuita.ha infatti deciso di far seguire la partita gratuitamente e in esclusiva anche a chi non è abbonato. Questo accade in un match del massimo campionatono per la prima volta dal 1996. L’attesa però non ha ripagato tutte le speranze, visto che molti utenti iscritti su X stanno lamentando di continui lag della piattaforma. A esporre le proprie critiche riguardo il servizio di streaming a pagamento, sono soprattutto le persone che da anni hanno sottoscritto un abbonamento. Leggi anche:0-2, Lukaku e Kvara. Conte ci ha visto lungosulla piattaforma

