Milan-Napoli Alvino | Conte deve riunciare ad un campionissimo è nel miurino del Barcellona

Il giornalista napoletano analizza la sfida di San Siro evidenziando l'importanza della gara per gli azzurri Carlo Alvino, storica voce del giornalismo partenopeo, ha analizzato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la sfida che attende il Napoli questa sera al Meazza contro il Milan. "Il Napoli si presenterà a Milano senza Lobotka, l'unico giocatore che interessa a Manchester City e Barcellona. Un'assenza che passa troppo in sordina", sottolinea Alvino durante la trasmissione Radio Goal. "Se fossi in Conte, schiererei i titolarissimi, con Meret tra i pali e Olivera in difesa". Il giornalista ha poi lanciato un messaggio diretto agli scettici: "Gli azzurri scenderanno in campo con l'atteggiamento di chi vuole dimostrare che il primato non è frutto di un calendario favorevole. La leadership del Napoli è strameritata, risultato del lavoro di società, squadra e allenatore".

