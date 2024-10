Max Verstappen rischia una penalità in Brasile: la scelta di Marko e cos’è successo alla Red Bull (Di martedì 29 ottobre 2024) Max Verstappen sta vivendo un momento di grandissima difficoltà: negli ultimi nove Gran Premi non si è mai imposto nelle gare sulla distanza canonica dei 300 km (pur riuscendo a dettare legge nelle due Sprint Race disputate) e si è visto sensibilmente ridurre il proprio vantaggio in classifica generale, dove ora può fare affidamento su 47 lunghezze di margine nei confronti di Lando Norris. Il fuoriclasse olandese è reduce dal pessimo GP del Messico, dove ha ricevuto una penalità complessiva di venti secondi per una manovra giudicata irregolare nei confronti di Norris e ha concluso in sesta posizione. La Red Bull è in evidente crisi tecnica, al momento è soltanto la terza forza nella classifica costruttori e il finale di stagione si preannuncia complicato. Oasport.it - Max Verstappen rischia una penalità in Brasile: la scelta di Marko e cos’è successo alla Red Bull Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Maxsta vivendo un momento di grandissima difficoltà: negli ultimi nove Gran Premi non si è mai imposto nelle gare sulla distanza canonica dei 300 km (pur riuscendo a dettare legge nelle due Sprint Race disputate) e si è visto sensibilmente ridurre il proprio vantaggio in classifica generale, dove ora può fare affidamento su 47 lunghezze di margine nei confronti di Lando Norris. Il fuoriclasse olandese è reduce dal pessimo GP del Messico, dove ha ricevuto unacomplessiva di venti secondi per una manovra giudicata irregolare nei confronti di Norris e ha concluso in sesta posizione. La Redè in evidente crisi tecnica, al momento è soltanto la terza forza nella classifica costruttori e il finale di stagione si preannuncia complicato.

Max Verstappen rischia una penalità in Brasile: la scelta di Marko e cos’è successo alla Red Bull

Max Verstappen sta vivendo un momento di grandissima difficoltà: negli ultimi nove Gran Premi non si è mai imposto nelle gare sulla distanza canonica dei ...

