Lapresse.it - Matilde Lorenzi, il presidente Coni Malagò: “Non esistono parole per questa tragedia”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il mondo dello sport il lutto per la morte di, la giovane sciatrice vittima di un incidente sulle piste della Val Senales. Anche ildelGiovanniha voluto ricordare la 19enne promessa azzurra. “Nonadeguate davanti a. Ci uniamo al profondo cordoglio della famiglia, insieme alla Fisi e al Centro Sportivo Esercito, esprimendo la vicinanza di tutto lo sport italiano per la scomparsa di, con l’intento di tenerne vivo il ricordo e l’esempio promosso con il suo talento e la sua passione per lo sci”, ha scritto in una nota