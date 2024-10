Panorama.it - Matilde Lorenzi, addio alla promessa dello sci azzurro

(Di martedì 29 ottobre 2024)non ce l'ha fatta. La giovanesci, 19 anni originaria di Villarbasse (provincia di Torino) è morta per le ferite riportate nel corso di una drammatica caduta in allenamento lunedì 28 ottobre. Si trovava lungo la pista Grawand 1 in Val Senales, uno dei santuari della preparazione per gli sciatori professionisti come lei si apprestava a diventare, forte di un talento cristallino che già aveva portato importanti risultati., ricoverata d'urgenza all'ospedale San Maurizio di Bolzano dopo essere stata soccorsa e intubata in pista, non è riuscita a superare la notte. Troppo grave il trauma facciale causato dcaduta sulla superficie nevosa dura e compatta ad alta quota.