Lukaku ha segnato 4 gol e servito 4 assist in questa stagione Come lui solo Lookman

Al 6' del big match contro il Milan a San Siro ci pensa proprio lui, Romelu Lukaku, a sparigliare la partita e portare in vantaggio il Napoli. Azione perfetta del Napoli: Anguissa serve centralmente Lukaku, che fisicamente si impone su Pavlovic insaccando con il mancino il vantaggio azzurro. Opta riporta una statistica che smentisce tutte le voci di questi ultimi giorni sulla mancata forma dell'attaccante belga 4 – Romelu Lukaku è uno dei soli due giocatori, insieme ad Ademola Lookman, ad aver segnato almeno quattro gol e servito almeno quattro assist in questa Serie A. Risolutivo.

Lukaku, dopo aver segnato 4 gol ci si sente molto bene

Dopo quattro gol ci si sente molto bene". Così Romelu Lukaku nel dopopartita di Belgio-Azerbaigian in cui ha segnato 4 gol nel giro di venti minuti, dal 17' al 37' del primo tempo. "Ho giocato ...

Napoli, Lukaku-Conte devastanti contro il Milan: i numeri

Provaci ancora, Romelu. C’è Conte in panchina, lo stadio è il solito e ora non resta che attendere l’allineamento delle stelle dei bomber. Strana storia, questa. Quantomeno una singolare statistica: L ...

Belgio-Azerbaigian, Lukaku segna 4 gol in 20 minuti

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Il Belgio è in vantaggio per 4-0 sull'Azerbaigian ... Romelu Lukaku, autore di tutte e quattro le reti segnate finora dalla sua nazionale. Il n.9 le ha realizzate nel ...

Milan – Napoli: gran gol di Lukaku, qui le immagini – VIDEO

(generationsport.it)

Milan - Napoli: il big match si sblocca grazie al gol di Lukaku, ecco le immagini della rete messa a segno dal bomber belga ...