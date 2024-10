Ilfattoquotidiano.it - Liguria, Conte ha fatto perdere la sinistra: ora basta veti. L’analisi migliore? Quella di Bucci

(Di martedì 29 ottobre 2024) E anche le elezioni Regionali insono terminate. E indovinate un po’: ha vinto Marco. Il sindaco di Genova, sostenuto da un centro-destra unito ha vinto per poco più di 8 mila voti contro Andrea Orlando, sostenuto da una coalizione poco convinta guidata dal Pd con idi Giuseppe, colui che a questo giro non è arrivato oltre il 4%. Queste elezioni aprono tante riflessioni politiche ma la chiave di lettura più genuina e sintetica l’ha trovata lo stesso vincitore, dicendo: “Se fossi Orlando dopo il veto dia Renzi e lo strappo con Grillo prenderei tutti i miei amici e gli farei un mazzo così”. E ha aggiunto: “Se in una coalizione si permettono di comportarsi in questo modo, non ci siamo. Una coalizione dev’essere dura, coesa e soprattutto i panni si lavano in casa.