Ilfattoquotidiano.it - Liguria, centrosinistra sconfitto per 8mila voti. E ora crescono i timori sulla tenuta della coalizione (e sul voto in Umbria ed Emilia)

(Di martedì 29 ottobre 2024) Gliscarsi in meno che hanno sancito la sconfitta delin, aprono (di nuovo) le tensioni tra le forze di opposizione a Giorgia Meloni. A preoccupare ora non è solo la sconfitta di Andrea Orlando contro Marco Bucci, ma il futuro di unache fatica a decollare. E, soprattutto, le imminenti elezioni Regionali ined-Romagna: se ilsognava il tre a zero contro la maggioranza di governo, ora dovrà provare a portare a casa le altre due sfide aperte. Il buon risultato del Partito democratico, che ha doppiato Fdi, non basta a compensare il crollo del M5s sotto il 5 per cento. E Matteo Renzi ora torna a scalpitare, attaccando Giuseppe Conte e i veti su Italia viva.