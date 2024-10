Inter-news.it - L’Empoli anti Inter con 2 da valutare: Esposito a forte rischio! – CdS

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Domanisfida l’al Castellani, nel match valido per la decima giornata di campionato. Sebastianosarebbe a. Le ultime sui toscani. L’AVVERSARIO – Vigilia di Empoli-, partita valida per la decima giornata di Serie A. Oggi parte il primo e unico turno infrasettimanale della stagione e i nerazzurri saranno ospiti al Castellani domani alle 18.30 con l’obiettivo di ritrovare i tre punti, dopo il pareggio incredibile contro la Juventus per 4-4. Di fronte alla Beneamata, ci saràdi Roberto D’Aversa, che nell’ultimo turno ha pareggiato al Tardini per 1-1. I toscani hanno iniziato molto bene la stagione, raccogliendo 11 punti durante le prime nove giornate. Undici punti che oggi gli valgono la decima piazza in campionato. Per la sfida di domani, occhio a Sebastiano