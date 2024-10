Iran, eseguita condanna a morte del cittadino tedesco-iraniano Jamshid Sharmahd (Di martedì 29 ottobre 2024) Il prigioniero Iraniano-tedesco Jamshid Sharmahd, rapito a Dubai nel 2020 dalle forze di sicurezza Iraniane, è stato ucciso in Iran dopo essere stato condannato a morte per accuse di terrorismo contestate dalla sua famiglia. Lo ha riferito la magistratura Iraniana. L’agenzia di stampa Mizan della magistratura di Teheran ha riferito che l’esecuzione è avvenuta lunedì 28 ottobre. Le accuse L’Iran ha accusato Sharmahd, che viveva a Glendora, in California, di aver pianificato un attacco nel 2008 a una moschea in cui sono morte 14 persone e ne sono rimaste ferite oltre 200, oltre ad aver pianificato altri assalti tramite la poco nota Assemblea del Regno dell’Iran e la sua ala militante Tondar. Scholz: “Esecuzione Sharmahd è uno scandalo” Poco dopo è arrivato il commento del cancelliere della Germania, Olaf Scholz. Lapresse.it - Iran, eseguita condanna a morte del cittadino tedesco-iraniano Jamshid Sharmahd Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il prigionieroiano-, rapito a Dubai nel 2020 dalle forze di sicurezzaiane, è stato ucciso indopo essere statoto aper accuse di terrorismo contestate dalla sua famiglia. Lo ha riferito la magistraturaiana. L’agenzia di stampa Mizan della magistratura di Teheran ha riferito che l’esecuzione è avvenuta lunedì 28 ottobre. Le accuse L’ha accusato, che viveva a Glendora, in California, di aver pianificato un attacco nel 2008 a una moschea in cui sono14 persone e ne sono rimaste ferite oltre 200, oltre ad aver pianificato altri assalti tramite la poco nota Assemblea del Regno dell’e la sua ala militante Tondar. Scholz: “Esecuzioneè uno scandalo” Poco dopo è arrivato il commento del cancelliere della Germania, Olaf Scholz.

