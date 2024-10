Lapresse.it - Inchiesta hacker, l’informativa: “Pericolo per sicurezza nazionale”. Indagini su contatti con 007 Israele

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una commessa israeliana da un milione di euro alla Equalize: emerge anche questo dalla maxi informativa dei carabinieri sulla società al centro dell’per dossieraggio della Dda di Milano, che rivela la “presenza di soggetti legati all’intelligence israeliana” negli uffici di via Pattari. Intercettato mentre parla con Massimiliano Camponovo, Nunzio Calamucci dice: “Ci hanno fatto una proposta!”. Calamucci, si legge nel, conferma e spiega come gli israeliani abbiano già fruttato al gruppo 40 mila euro che sarebbero stati corrisposti per il tramite di De Marzio e che ora in gioco vi è una commessa da un milione di euro: “Ci hanno dato, a noi loro ci hanno dato quaranta Kappa fino a oggi, attraverso Enzo mi han proposto un lavoretto da un milione!”.