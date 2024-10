Agi.it - In Liguria vince Bucci, esulta il centrodestra. Pd primo partito e Renzi attacca Conte

(Di martedì 29 ottobre 2024) AGI - Marcoè il nuovo presidente della regione. Il candidato del centrosinistra alla presidenza, Andrea Orlando, lo ha chiamato per augurargli buon lavoro certificando la vittoria dell'esponente del. Le elezioni anticipate erano state indette per scegliere il successore di Giovanni Toti, dimessosi dopo essere stato coinvolto in un'inchiesta per corruzione. Le parole di"Abbiamo tante cose da fare e sononto perché i cittadini hanno rifiutato i signori del no alle opere". Queste le prime parole del vincitore delle elezioni regionali inha confermato di aver ricevuto la telefonata di Orlando e che "è stato molto gentile e questo gli fa onore", ma, ha aggiunto, "non mi sono piaciuti i toni di questa campagna elettorale". "Sarò il presidente di tutta la, il mio ufficio sarà aperto a tutti".