Il 9° Forum of Mediterranean Women Journalists a Bari il 25-26 novembre e a Lecce il 27 (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) - I lavori della nona edizione del FMWJ si apriranno il 25 novembre (Giornata internazionale contro la violenza sulle donne) alle ore 9:30 presso l'Università di Bari Bari, 29/10/2024. Il Forum delle Giornaliste del Mediterraneo (FMWJ), sin dal 2017, si pone l'ambizioso obiettivo di creare ponti e abbattere muri tra le sponde del Mediterraneo, promuovendo un giornalismo indipendente e di qualità , dando voce alle inviate nei teatri di guerra, alle giornaliste investigative e a tutte quelle professioniste, ricercatrici e attiviste che interpretano il proprio lavoro come presidio di democrazia e come impegno attivo per la pace, la difesa dei diritti umani e il contrasto alla disinformazione e alle fake news. Liberoquotidiano.it - Il 9° Forum of Mediterranean Women Journalists a Bari il 25-26 novembre e a Lecce il 27 Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) (Adnkronos) - I lavori della nona edizione del FMWJ si apriranno il 25(Giornata internazionale contro la violenza sulle donne) alle ore 9:30 presso l'Università di, 29/10/2024. Ildelle Giornaliste del Mediterraneo (FMWJ), sin dal 2017, si pone l'ambizioso obiettivo di creare ponti e abbattere muri tra le sponde del Mediterraneo, promuovendo un giornalismo indipendente e di qualità , dando voce alle inviate nei teatri di guerra, alle giornaliste investigative e a tutte quelle professioniste, ricercatrici e attiviste che interpretano il proprio lavoro come presidio di democrazia e come impegno attivo per la pace, la difesa dei diritti umani e il contrasto alla disinformazione e alle fake news.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il Forum Risk Management ad Arezzo dal 26 al 29 novembre : focus sulla sanitĂ equa e solidale

(Secoloditalia.it)

Si terrĂ ad Arezzo dal 26 al 29 novembre prossimi la diciannovesima edizione del Forum Risk management dedicato alla sanitĂ equa e solidale. Un appuntamento consolidato che registrerĂ la presenza di relatori qualificati e che affronterĂ ...

Foreign Minister attends 9th Union for Mediterranean Regional Forum

(bna.bh)

The event saw participation from foreign ministers of Union for the Mediterranean member states and regional and international organisations. The forum opened with remarks from José Manuel Albares ...

Florence Mediterranean Mayors’ Forum

(nove.firenze.it)

Il Comitato scientifico del Florence Mediterranean Mayors’ Forum è composto da: Romano Prodi, Enzo Bianco, Marco Minniti, Mario Primicerio, Franco Cardini, Sara Funaro e Alessandro Martini.

Rome MED Mediterranean Dialogues – 8th Edition MED

(ispionline.it)

The 8th edition of “MED – Rome Mediterranean Dialogues” is approaching! The conference, promoted by the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and by ISPI, will return as an ...

Meloni, con la Libia ampia cooperazione sulle migrazioni

(ansa.it)

"Insieme al lavoro che facciamo per combattere l'immigrazione illegale di massa e per garantire il diritto a non dover emigrare, ossia favorire crescita e sviluppo, è fondamentale favorire i canali di ...