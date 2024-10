Ilgiorno.it - Dottoressa di base aggredita in studio da un paziente

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) "È sempre così gentile e disponibile ad ascoltare i problemi delle persone, non si merita sicuramente un’aggressione verbale, poi con tutto il lavoro che hanno i medici ogni giorno. Inoltre ritengo che piuttosto che rivolgere insulti al medico, se uno non è soddisfatto, può andare a cambiarlo oppure può fare un esposto a chi di dovere. Non capirò mai chi si comporta così". Questo è il commento di undellaSara Tamburin, medico di famiglia con loin via San Bassiano 18, a Lodi, dove la scorsa settimana è stata pesantementeverbalmente da un suo. Già qualche giorno prima era stata contestata da un’ammalata che sosteneva di aver diritto all’esenzione per un farmaco. Laattualmente preferisce non parlare dell’accaduto.