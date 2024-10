Diplomazia o ipocrisia?

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un tempo non lontano, indicativamente la seconda metà del secolo scorso, tra gli altri riuscivano ancora a essere presenti in scena in contemporanea mentre si arrampicavano sugli specchi due modi di gestire la Cosa pubblica oltremodo diversi. La loro convivenza con il sistema sociale in cui venivano calati doveva procedere secondo uno schema che li avesse fatti apparire reali e non messi su per fare da sfondo. Tanto per ciascun corner che si fosse riuscito a mettere in piedi. Riconsiderando la vicenda di questi tempi, si ha la chiara sensazione che il tutto fosse più simile alle dichiarazioni ipocrite usate durante il ventennio che non a quelle diplomatiche. Le stesse che, ancora oggi, se usate all’occorrenza per la loro funzione, possono continuare a dare risultati concreti e apprezzabili. Non così se adoperate per scopi diversi.