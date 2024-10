Deposito barche senza autorizzazione, sequestro nel Casertano (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Guardia Costiera ha scoperto e sequestrato a Mondragone, comune del litorale Casertano, un Deposito di barche realizzato su area demaniale senza autorizzazione, con 67 natanti, un trattore ed altro materiale.    L’attività , effettuata dagli uffici della Guardia Costiera di Castelvolturno e di Mondragone, è stata coordinata dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha emesso il provvedimento di sequestro in via d’urgenza. L’area su cui era stata realizzata l’attività illecita di rimessaggio e Deposito di barche, ha un’estensione di circa 4000 metri quadrati. L'articolo Deposito barche senza autorizzazione, sequestro nel Casertano proviene da Anteprima24.it. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Guardia Costiera ha scoperto e sequestrato a Mondragone, comune del litorale, undirealizzato su area demaniale, con 67 natanti, un trattore ed altro materiale.    L’attività , effettuata dagli uffici della Guardia Costiera di Castelvolturno e di Mondragone, è stata coordinata dalla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha emesso il provvedimento diin via d’urgenza. L’area su cui era stata realizzata l’attività illecita di rimessaggio edi, ha un’estensione di circa 4000 metri quadrati. L'articolonelproviene da Anteprima24.it.

