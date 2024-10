Iodonna.it - Dall'11 al 17 novembre BookCity Milano trasforma la città in una libreria a cielo aperto. Dal 4 all'8 dicembre a Roma, invece, arriverà "Più libri più liberi"

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) La manifestazione chelain un’immensa, si prepara alla sua tredicesima edizione:, torna nel capoluogo meneghino’11 al 172024. “Guerra e Pace” è il tema scelto per quest’anno, non una scelta fatta a caso, ma che, al contrario, rispecchia l’urgenza di riflessione sulla drammatica attualità, offrendo alla letteratura il compito di fornire chiavi di lettura per comprendere i conflitti e immaginare un futuro di pace.