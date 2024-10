Ilrestodelcarlino.it - Civitanovese, Profili striglia Alfonsi: "Cambi sbagliati, giocatori fuori ruolo"

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Al Bianchelli, errori da parte dei nostri attaccanti e dell’allenatore. Ora sto riflettendo". Parole di Mauro, patron della, a margine della quinta sconfitta in campionato per i rossoblù del tecnico Sante, battuti 0-2 nella tana della Vigor Senigallia e ora in piena zona playout. Sintesi della gara: la formazione ospite ha disputato una discreta prestazione sul piano del gioco, dell’impegno e delle occasioni create, ma a spuntarla è stata una Vigor più concreta, grazie ad un formidabile Kone (classe 2007). Laha gettato alle ortiche un paio di ottime situazioni: con il tiro alto di Brunet (6’pt) su cross di Buonavoglia e nel tap in di Diop respinto dal portiere sugli sviluppi di una punizione durante la ripresa.