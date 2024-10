Thesocialpost.it - Ciclista trovato morto in strada: è caccia al pirata nel foggiano

(Di martedì 29 ottobre 2024) Questa mattina sullastatale Foggia-Lucera è statoil corpo senza vita di un uomo di 61 anni, poco distante dalla bicicletta sulla quale viaggiava. La scoperta è avvenuta grazie ad alcuni automobilisti di passaggio che, notando il corpo lungo la, hanno subito chiamato i soccorsi. Purtroppo, all’arrivo dei sanitari, non è stato possibile fare nulla per salvare l’uomo. Ipotesi dell’investimento Dalle prime indagini condotte dai carabinieri, pare che ilsia stato vittima di un incidente causato da un veicolo che procedeva nella stessa direzione e che non si è fermato per prestare soccorso. Le condizioni del corpo e la posizione della bicicletta, infatti, suggeriscono che ilpossa essere stato investito. Chi guidava il veicolo, però, avrebbe proseguito la sua corsa senza fermarsi.