Calciomercato Juventus, rischio perdita Yildiz: offerte altissime per il calciatore

(Di martedì 29 ottobre 2024) Stando alle ultime, incredibili, notizie,potrebbe lasciare laa gennaio, complice l’interesse di diverse squadre di Premier League. Inutile dire che né Cristiano Giuntoli né tantomeno Thiago Motta hanno intenzione di fare a meno di un talento come quello dell’ex Bayern Monaco, ma l’impressione è che difronte ad una ricca offerta la Vecchia Signora potrebbe anche crollare. Al momento, però, immaginare sin da subitolontano da Torino e dallasembra impossibile, ma non per i colleghi di fichajes.net, che hanno addirittura svelato quella che potrebbe essere la prossima destinazione in carriera per il turco. Stando al noto portale di notizie spagnolo, infatti, il classe 2005 a gennaio potrebbe lasciare la Serie A per approdare in Premier League, considerato il forte interesse di due grandi squadre.