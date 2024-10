.com - Calcio Serie D / Vigor Senigallia, meno bella ma più pratica

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’analisi del ritorno al successo con la Civitanovese e un occhio al mercato con l’arrivo di un attaccante imprescindibile con ancora 25 partite da giocare e la lunga assenza di Alonzi, 29 Ottobre 2024 – Una, o forse – ammettiamolo – più semplicemente non proprio, è tornata al successo battendo 2-0 domenica la Civitanovese. Un successo che ci voleva, che rilancia le ambizioni rossoblù dopo un solo punto nelle quattro partite precedenti. “Ci voleva, è una vittoria che mi fa felice perché nella squadra c’era troppo scoramento ultimamente -ammette mister Aldo Clementi – Non ho visto unatra le più belle, ma una squadra che ha messo in campo tanta intensità e aggressività, oltre a una cattiveria agonistica che forse ultimamente era un po’ mancata. E’ la risposta che volevo, serviva essere pratici”.