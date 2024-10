Oasport.it - Berrettini-Popyrin oggi, ATP Parigi-Bercy 2024: orario, dove vederla in tv, ordine di gioco, streaming

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Seconda giornata di tabellone principale del Masters 1000 di, l’ultimo torneo di questa categoria della stagione. In tabellone ai nastri di partenza c’erano otto italiani esaranno tre gli azzurri in campo tra i quali Matteoche debutta contro Alexeiche viene dal quarto di finale raggiunti in quel di Vienna dopo le vittorie contro Fucsovics e soprattutto quella contro Tiafoe, prima di capitolare contro Khachanov. Dall’altra parte c’èche quest’anno ha avuto la sua settimana di grazia vincendo a Montreal, l’ottavo allo US Open, per il resto nell’ultimo periodo ha fatto fatica. Due i precedenti, entrambi vinti dadi cui l’ultimo a Vienna 2021. Il match di primo turno del Masters 1000 ditra Matteoe Alexeiè programmato come secondo a partire dalle 11.