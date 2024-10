Ilrestodelcarlino.it - Bcc Romagnolo, la spunta Rimini

(Di martedì 29 ottobre 2024) Sabato 26 ottobre è iniziato il campionato anche per la Serie D femminile del Volley Club Cesena. La sua squadra targata Bcce allenata da coach Fabio Forte, ha esordito a, giocando una grande battaglia terminata a favore delle avversarie in un tie break al cardiopalma 3-2 (19-25, 25-9, 25-15, 19-25, 15-13). Nella sfida, combattuta fino all’ultimo pallone, le due formazioni hanno dato vita a un match equilibrato, dove determinazione e strategia non sono mai mancate. Nel decisivo quinto set in particolare la Bccè partita forte, portandosi avanti 1-4, ma le riminesi sono riuscite a colmare il divario, arrivando all’8-7 al cambio campo. La sfida è proseguita punto a punto fino al 15-13 finale per, in un set che avrebbe visto entrambe le squadre meritare la vittoria.