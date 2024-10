Thesocialpost.it - Bambino di 10 anni si appende alla porta di calcetto che gli cade in testa: è gravissimo

(Di martedì 29 ottobre 2024) Tragedia in provincia di Torino. Undi 10è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Regina Margherita del capoluogo piemontese. Secondo quanto riLa Stampa, è stato colpitoda unadimentre si trovava in un centro polifunzionale nel paese di Giaveno: l’A.s.d Tennis, in via Carducci.Leggi anche: Bimbo di 3cammina sul cornicione e rischia di precipitare nel vuoto: l’incredibile salvataggio Come ha fatto ila ferirsi In base a quanto ricostruito finora dai carabinieri, ilstava giocando a tennis con alcuni amici in un campo coperto. Ma, ad un certo punto, si sarebbe appesodi, che è caduta colpendolo in pieno. Il ragazzino stava facendo lezione di tennis con il maestro di 24, istruttore della società sportiva. Nell’impianto sportivo non ci sono telecamere.