Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 29 Ottobre (Di martedì 29 ottobre 2024) Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata di Un Posto al Sole sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre Anticipazioni su Zon.it. Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 29 Ottobre Rossella, per evitare di restare sola con il primario, compie un errore che potrebbe compromettere la sua posizione lavorativa. Nel frattempo, Marina insiste affinché Roberto inizi una terapia psicologica, un requisito per salvare il loro rapporto.Cotugno potrebbe diventare una soluzione imprevista per Guido, che si trova in difficoltà nella ricerca di un nuovo alloggio. Zon.it - Anticipazioni Un Posto al Sole: la puntata del 29 Ottobre Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di martedì 29 ottobre 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 29Rossella, per evitare di restare sola con il primario, compie un errore che potrebbe compromettere la sua posizione lavorativa. Nel frattempo, Marina insiste affinché Roberto inizi una terapia psicologica, un requisito per salvare il loro rapporto.Cotugno potrebbe diventare una soluzione imprevista per Guido, che si trova in difficoltà nella ricerca di un nuovo alloggio.

