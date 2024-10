Anche Al Bano vorrebbe rivedere Adriano Celentano | È fondamentale per la nostra cultura

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) Alha scritto un’autobiografia che si chiama Il sole dentro ed è da oggi in libreria con Mondadori. In un’intervista al Corriere della Sera dice che il suo primo ricordo è «quando vidi mio padre per la prima volta. Avevo due anni e lui tornava dalla guerra. Mi ci volle un po’ per abituarmi a chiamarlo “papà”». Poi racconta: «Ho fatto l’imbianchino, ma non mi pagavano. Per un mese ho vissuto in un cantiere in costruzione al Giambellino, usando sacchi di cemento vuoti per chiudere le finestre e un’asse di legno come porta. Quando trovai posto come cameriere, nelle lettere a mia madre non scrissi mai che mestiere facevo: ai suoi occhi servire a tavola era una cosa da donne». AlA Milano ha fatto l’operaio metalmeccanico: «Alla Innocenti. Peccato che con la crisi dell’automobile finii in cassa integrazione. Per fortuna mi ero già avvicinato al clan».