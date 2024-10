Calciomercato.it - Alta tensione Milan, Fonseca out e rimpianto Conte: “Un allenatore vero”

(Di martedì 29 ottobre 2024)affossa iltorna nel mirino. Rabbia contro la società per non aver preso il salentino, ora in testa a +7 sull’Inter La sconfitta col Napoli è pesantissima per il. Anche se hanno una gara in meno, dopo appena dieci giornate di campionato i rossoneri sono già a -11 dal primo posto occupato da Lukaku e compagni.out e(LaPresse) – calciomercato.itSui social, manco a dirlo, rispopola il #Out, con ildi tantissimi tifosi che ha il volto proprio di Antonio. Una società che pensa solo ai soldi ed unscarso. Conin panchina vincevamo anche se giocavo io — riccricc (@RRRRiccobene) October 29, 2024 Io penso Leao vada venduto, ma abbiamo giocato finché hanno voluto loro.