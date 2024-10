Al Museo della Marineria la mostra "Prove artistiche di Costituzione. Segni e colori per la Costituzione Italiana" (Di martedì 29 ottobre 2024) Domenica 3 novembre sarà presentata ed inaugurata al Museo della Marineria di Cesenatico la mostra Prove artistiche di Costituzione. Segni e colori per la Costituzione Italiana, promossa dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena. L’appuntamento è fissato per Cesenatoday.it - Al Museo della Marineria la mostra "Prove artistiche di Costituzione. Segni e colori per la Costituzione Italiana" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Domenica 3 novembre sarà presentata ed inaugurata aldi Cesenatico ladiper la, promossa dall’Istituto StoricoResistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena. L’appuntamento è fissato per

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mostre, proiezioni e incontri ad 80 anni dalla Liberazione

(msn.com)

In città entrano nel vivo le iniziative culturali legate all’80esimo anniversario della liberazione di Cesenatico. Venerdì sera alle 21, al Museo della Marineria, andrà in scena "Caro Giacomo, cara Ve ...

Il Museo della marineria. Antichi mestieri e imbarcazioni. Un’immersione nella città vecchia

(quotidiano.net)

Tra gli oggetti in mostra anche il gozzo restaurato appartenuto al medico-scrittore Mario Tobino . . Il Museo della Marineria di Viareggio rappresenta la sintesi storica della “Vecchia Viareggio ...

Al Museo della Marineria corsi gratuiti dedicati alla menopausa

(livingcesenatico.it)

I corsi, come detto, sono in programma anche a Cesenatico, al Museo della Marineria (via Carlo Armellini 8) il 4, 11, 20, 25 novembre e il 2, 9 e 16 dicembre. Il corso si articola in 5 incontri di ...

Napoli, al Mann parte la mostra “Documentare gli Scavi: Pompei nelle imprese editoriali del Regno 1740–1850“

(msn.com)

C'è una nuova mostra in città e si intitola “Documentare gli Scavi: Pompei nelle imprese editoriali del Regno 1740–1850”, aperta al pubblico nella ...