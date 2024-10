Ilrestodelcarlino.it - Yuasa, resta l’amarezza: "Ora pensiamo a Trento"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Amarezza per quel quarto set in cui poteva girare la sfida di Taranto, nelle parole di coach Ortenzi al termine del 3-1 in terra tarantina dellaBattery Grottazzolina. "A Taranto dovevamo fare la stessa cosa della settimana passata – commenta Ortenzi - ovverore attaccati all’avversario e prendere tutte le occasioni favorevoli. Lo abbiamo fatto solo a tratti e quando lo abbiamo fatto siamo rimasti lì nonostante le difficoltà in attacco, dove non avevamo tante soluzioni. Ci sono dei momenti in cui sbagliamo troppe cose semplici, un po’ per la fretta e un pò perché se sei sempre al 100% alla fine qualcosa paghi. Abbiamo avuto occasioni per girare la gara dalla nostra parte nel quarto e con situazioni semplici da sfruttare. Al netto di qualche buon turno in battuta anche a Taranto in quel fondamentale potevamo avere maggiore pazienza e incidere di più".