Uruguay verso il ballottaggio, chi sono i candidati e cosa propongono

Finito il primo turno delle elezioni in Uruguay restano due i candidati alla presidenza: Yamandú Orsi del partito Fronte Ampio, rappresentante della sinistra nonché allievo dell'ex presidente José Mujica, e Álvaro Delgado, del Partito Nazionale, formazione politica dell'attuale presidente Luis Lacalle Pou. I due andranno al ballottaggio fissato per il prossimo 24 novembre. Secondo la Corte Elettorale, ente che vigila sul voto, sono andati alle urne circa l'89 degli elettori. Queste, infatti, sono state elezioni con una grande partecipazione. Il Fronte Ampio ha vinto con circa il 43,9% dei voti, mentre il Partito Nazionale ha ottenuto il 26,8%. Non avendo il 50% dei voti i due principali candidati andranno al secondo turno. Restano fuori della corsa per la presidenza il candidato del Partito Colorado e il candidato dell'estrema destra, Cabildo Abierto.

Uruguay verso il ballottaggio, chi sono i candidati e cosa propongono

