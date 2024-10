Uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco in un agguato nel centro di Saronno: si cerca l’assassino (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella serata di ieri, domenica 27 ottobre, un Uomo è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco nel centro di Saronno (Varese). I carabinieri hanno identificato la vittima e ora indagano per risalire al responsabile. Fanpage.it - Uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco in un agguato nel centro di Saronno: si cerca l’assassino Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nella serata di ieri, domenica 27 ottobre, unè statocond'arma daneldi(Varese). I carabinieri hanno identificato la vittima e ora indagano per risalire al responsabile.

Uomo ucciso a colpi d’arma da fuoco in un agguato nel centro di Saronno: si cerca l’assassino

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un uomo è stato ucciso questa notte in centro a Saronno, sembra a colpi d’arma da fuoco. La notizia dell’omicidio sta circolando in questi minuti ed è riportata anche da alcuni dei principali siti d’informazione dedicati alla città di Saronno. Non ... (Ilnotiziario.net)

Le auto della serie Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883 rappresentano un perfetto spaccato degli anni ‘80. La serie in otto puntate che sta andando in onda in esclusiva su Sky, racconta la storia degli 883, concentrandosi ... (Gqitalia.it)

Nella serata di ieri, domenica 27 ottobre, un uomo è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco nel centro di Saronno (Varese) ... (fanpage.it)

La pista del regolamento di conti. I carabinieri stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona ... (msn.com)

Uno straniero è stato ucciso ieri sera in un agguato in centro a Saronno (Varese). La notizia è trapelata soltanto stamani. (ANSA) ... (ansa.it)