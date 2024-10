Una nuova stella sul palco | un robot violoncellista incanta la platea suonando con l’orchestra di Malmo VIDEO

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Aè andato in scena un evento senza precedenti: insieme alSinfonica, si è esibito unun po’ speciale, fatto di circuiti e ingranaggi. Ilhato la“Veer”, brano scritto appositamente per lui dal compositore svedese Jacob Mühlrad. L’esperimento delIl 33enne autore, senza alcuna intenzione di sostituire musicisti in carne e ossa, ha spiegato che ilserve a esplorare nuovi orizzonti creativi: “Le bracciaiche mi hanno spinto a ripensare completamente il violoncello”, ha commentato Mühlrad. Grazie alla loro particolare anatomia, infatti, queste braccia metalliche possono eseguire passaggi impossibili per un musicista umano, come i cosiddetti “doppi stop”.