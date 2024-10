UFFICIALE adesso: è tutto fatto, doppia firma con l’Inter (Di lunedì 28 ottobre 2024) Oggi il CdA dell’Inter ha approvato il bilancio 2023/2024 con un passivo di 36 milioni. Praticamente dimezzato quello dell’anno scorso Hanno firmato con l’Inter. L’ufficialità è arrivata quest’oggi, all’indomani dell’incredibile 4-4 con la Juventus, un pareggio che per i nerazzurri ha il sapore – amaro – della sconfitta. UFFICIALE adesso: doppia firma con l’Inter (LaPresse) – interlive.itAltre due operazioni a zero per Marotta, se così vogliamo definirle. E ci sta, perché parliamo di due calciatori che avevano il contratto in scadenza a giugno prossimo. Ma ora non più: come si legge nel bilancio d’esercizio 2023/2024, approvato quest’oggi con un rosso di 36 milioni, il club di Oaktree ha esercitato l’opzione prolungando gli accordi con Acerbi e Darmian fino al 2026. Calciomercato.it - UFFICIALE adesso: è tutto fatto, doppia firma con l’Inter Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Oggi il CdA delha approvato il bilancio 2023/2024 con un passivo di 36 milioni. Praticamente dimezzato quello dell’anno scorso Hannoto con. L’ufficialità è arrivata quest’oggi, all’indomani dell’incredibile 4-4 con la Juventus, un pareggio che per i nerazzurri ha il sapore – amaro – della sconfitta.con(LaPresse) – interlive.itAltre due operazioni a zero per Marotta, se così vogliamo definirle. E ci sta, perché parliamo di due calciatori che avevano il contratto in scadenza a giugno prossimo. Ma ora non più: come si legge nel bilancio d’esercizio 2023/2024, approvato quest’oggi con un rosso di 36 milioni, il club di Oaktree ha esercitato l’opzione prolungando gli accordi con Acerbi e Darmian fino al 2026.

