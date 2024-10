Thesocialpost.it - Tre bimbi accoltellati all’uscita da scuola. Fermato un 50enne

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Un grave episodio di violenza, che vede come vitttime, ancora una volta, poveri bambini innocenti. Tre studenti di unaelementare sono statibrutalmente da un uomo di 50 anni, che ha agito per motivi per ora ignoti. Il terribile assalto ha scosso oggi la capitale cinese Pechino, dove l’aggressore, identificato con il cognome Tang, ha aggredito con un coltello cinque persone fuori dallaelementare Zhongguancun, nel distretto di Haidian. I tre bambini, che erano appena usciti dallaal momento dell’aggressione, sono stati trasportati in ospedale insieme ad altre due persone incorse nella furia del. Fortunatamente, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni, l’aggressione è avvenuta verso le 15.20 locali (8.