Tourné tra Perugia e Assisi con Michela Giraud, Holden, Giovanni Allevi e Luca Barbaross (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un mese di novembre ricco di eventi per la stagione Tourné 2024/2025, promossa da Aucma e Mea Concerti, che si muoverà tra l'auditorium San Francesco al Prato e l'Afterlife live club di Perugia e il Teatro Lyrick di Assisi, spaziando tra musica e stand up comedy.Si inizia domenica 10 Perugiatoday.it - Tourné tra Perugia e Assisi con Michela Giraud, Holden, Giovanni Allevi e Luca Barbaross Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Un mese di novembre ricco di eventi per la stagione2024/2025, promossa da Aucma e Mea Concerti, che si muoverà tra l'auditorium San Francesco al Prato e l'Afterlife live club die il Teatro Lyrick di, spaziando tra musica e stand up comedy.Si inizia domenica 10

Tourné tra Perugia e Assisi con Michela Giraud, Holden, Giovanni Allevi e Luca Barbaross

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Perugia, 14 ottobre 2024 – Ci siamo. Comincia il G7 sulla disabilità, la ’tre giorni’ dei diritti voluta dal ministro Alessandra Locatelli, che vede Assisi, Perugia e l’Umbria al centro del mondo. Da oggi i ministri dei ’grandi paesi’ (Italia, ... (Lanazione.it)

Il comune di Cervia aderisce alla “Marcia per la Pace Perugia-Assisi” in programma sabato 21 settembre, in occasione della Giornata Internazionale della Pace. Sarà presente il Gonfalone della città di Cervia, rappresentata dall’Assessora Michela ... (Ravennatoday.it)

Qui puoi conoscere la carriera e le curiosità sulla vita privata di Michela Straniero, leggere le notizie più recenti, trovare tutti i premi vinti e guardare le foto e i video. (comingsoon.it)

titolo"Umbria, un cuore aperto a tutti": presentato il progetto regionale di turismo accessibile e mobilità inclusiva, c'è anche Assisi ... (assisinews.it)

PERUGIA - Una morte scioccante ... La morte della giovane ha sconvolto tutta la comunità di Santa Maria degli Angeli e Assisi. In una nota ufficiale il Comune di Asissi «esprime tutto il ... (ilmessaggero.it)