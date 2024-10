Terrore al centro commerciale, uomo tenta di rapire un bimbo di 2 anni

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Momenti di grande tensione in undi via Cigna, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord di Torino, dove undi 46, di origine nigeriana e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri dopo averto diun bambino di soli due. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli inquirenti, l’si sarebbe introdotto in un negozio di bricolage, e, in un gesto repentino e inspiegabile, avrebbe afferrato il piccolo cercando di allontanarsi velocemente. Il padre del bambino, accorgendosi dell’accaduto, ha subito reagito, lanciandosi in un inseguimento che è culminato in una colluttazione tra i due uomini. Allertati da alcuni testimoni, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente e hanno trovato il 46enne visibilmente agitato, privo di vestiti e armato di una bottiglia, che avrebbe potuto usare come arma.