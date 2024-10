Gaeta.it - Scoperta un’organizzazione criminale specializzata nel furto di dati riservati: i dettagli dell’inchiesta

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildiè un tema sempre più attuale, e un’inchiesta condotta dalla Procura nazionale antimafia ha portato alla luce una bandain questo crimine. Con più di 800 mila documenti trafugati e affari illeciti per oltre 3 milioni di euro, l’organizzazione avrebbe ricevuto appoggi da clan mafiosi e servizi stranieri. Il focus si concentra su due figure chiave nel gruppo, un ex poliziotto e un esperto informatico, accusati di aver gestito operazioni ampie e ben organizzate nel settore. Le menti della banda dei dossier Secondo gli inquirenti, la banda dei dossier non è composta solo da esecutori materiali, ma ha al suo interno alcune “menti” particolarmente pericolose. Questi individui sono stati definiti essenziali per il funzionamento dell’organizzazione e per la perpetrazione di atti contro la sicurezza del Paese.