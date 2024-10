San Siro anche per l’Inter parcheggi a 120 l’ora

San Siro, anche per l’Inter parcheggi a 1,20 l’ora (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ieri, prima di entrare alla Scala del Calcio, i tifosi nerazzurri arrivati a San Siro col proprio veicolo per assistere all’incontro con la Juve hanno trovato una bella sorpresa: parcheggi a 1,20 euro l’ora. Spariti i cartelli dove la cifra richiesta oscillava fra i 25 e i 30 euro, arrivando addirittura ai 40 in occasione dei big match. Era già successo in settimana in occasione di Milan-Bruges di Champions, ora la piacevole novità è arrivata anche sull’altra sponda calcistica del Naviglio. "È finita la gestione malsana", sussurra qualche addetto ai lavori. Di fatto sono questi gli effetti diretti e indiretti dell’inchiesta della Procura sugli ultras: da qualche giorno alcune zone di posteggio davanti al Meazza sono state prese in carico dal Comune e gestite da Atm con parchimetri, addetti e strisce blu. In pratica un ritorno alle origini. Ilgiorno.it - San Siro, anche per l’Inter parcheggi a 1,20 l’ora Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ieri, prima di entrare alla Scala del Calcio, i tifosi nerazzurri arrivati a Sancol proprio veicolo per assistere all’incontro con la Juve hanno trovato una bella sorpresa:a 1,20 euro. Spariti i cartelli dove la cifra richiesta oscillava fra i 25 e i 30 euro, arrivando addirittura ai 40 in occasione dei big match. Era già successo in settimana in occasione di Milan-Bruges di Champions, ora la piacevole novità è arrivatasull’altra sponda calcistica del Naviglio. "È finita la gestione malsana", sussurra qualche addetto ai lavori. Di fatto sono questi gli effetti diretti e indiretti dell’inchiesta della Procura sugli ultras: da qualche giorno alcune zone di posteggio davanti al Meazza sono state prese in carico dal Comune e gestite da Atm con parchimetri, addetti e strisce blu. In pratica un ritorno alle origini.

