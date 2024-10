Anteprima24.it - San Leucio del Sannio, grande partecipazione allo screening gratuito del tumore del colon-retto organizzato dall’Amministrazione comunale

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Rilevantecollettivaper la prevenzione deldel, svoltosi presso la suggestiva location storico-artistica di Palazzo Zamparelli. Il planning medico-preventivo contro questa insidiosissima neoplasia ha incluso non solo le visite specialistiche oncologiche, ma anche il test genetico “ColoCheck”, un kit costoso per l’occasione reso disponibile gratis per l’utenzasanleuciana, promotrice dell’iniziativa. E’ da menzionare che sono state rapidamente esaurite le cento unità del kit. A disposizione della numerosissima utenza, un team di oncologi di comprovata professionalità ed esperienza. “E’ stato oggettivamente rilevante il successo della giornata di prevenzione organizzata dalla nostra Amministrazione– dichiara il sindaco di Sandel, Nascenzio Iannace -.