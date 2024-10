Ilnapolista.it - Sainz vince e in Spagna sfottono la Ferrari: “La Williams si sta sfregando le mani”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) “E ora lasi sfrega le”. Giustamente, il giorno dopo il Gp del Messico, la rassegna stampa dei giornali spagnoli è tutta per Carlos, e di sponda per lache è riuscita nell’impresa di lasciarsi scappare uno così. Il titolo di Marca dice tutto. Dallaricordano che quando diede l’annuncio ai suoi nella fabbrica di Grove, James Vowles beccò un minuto di applausi., scrive Marca, è davvero l’unico che sa battere Max Verstappen, dagli scontri diretti con il Campione del Mondo sembra uscire sempre più forte. Lo aveva fatto in Australia e lo ha fatto in Messico, con un sorpasso nel miglior stile Verstappen. Dove non se l’aspettava, oltre il limite, squadrando la vettura sul cordolo, superando in quella successiva, controllando il sovrasterzo e senza dare all’avversario alcuna opzione di risposta.